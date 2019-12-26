НАБУ пришло с обыском в Министерство информполитики из-за бренда Ukraine NOW

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 26 декабря пришло с обыском в Министерство информационной политики и государственное предприятие "Защита информационного пространства", которое находится в подчинении этого ведомства.

Об этом на своей странице в Facebook написал госсекретарь Минкульта Артем Биденко. По его словам, следственные действия проходят в рамках дела о тендере на сумму в 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда Ukraine NOW на телеканале CNN.

"По версии следствия, победитель тендера, компания CFC Consulting, не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. Министерству информационной политики нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно скорее зафиксировать выводы", – написал Биденко.

Напомним, в мае 2018 Кабинет министров одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд Ukraine NOW для улучшения имиджа Украины в мире.

В августе бренд Ukraine NOW UA получил одну из самых престижных наград в мире дизайна – Red Dot.