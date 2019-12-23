"Свободу слова" Шустера с участием Зеленского посмотрело более 10 млн зрителей

Программа опережает по популярности своих прямых конкурентов.

"Свободу слова" Шустера с участием Зеленского посмотрело более 10 млн зрителей
Савик Шустер
Фото: kanalukraina.tv

Программу "Свобода слова с Савиком Шустером" с участием президента Владимира Зеленского посмотрело более 10 миллионов украинцев. Об этом заявил генерального продюсер Павел Елизаров, ссылаясь на данные компании Nielsen Украина.

Согласно аналитике, программа, которая вышла в эфир после двухлетнего перерыва, имеет сегодня наибольший охват аудитории - 4%, в то время как прямые конкуренты "Справо на владу" и "Свобода слова" - 2,2 % и 1,8%. Также программа лидирует по среднему времени смотрения - 40:04 минуты против 33:06 и 18:50 соответственно.

По словам Павла Елизарова, шоу привлекает существенный сегмент интернет-аудитории. “Просмотры на Youtube и Facebook составляют от 2 до 7 миллионов на каждый выпуск. И это очень молодая аудитория, возраст 60% подписчиков до 45 лет. Охват по выпуску с участием Президента Зеленского составил порядка 10 миллионов” - говорит Елизаров.

Напомним, в конце 2016 года Савик Шустер заявил о закрытии собственного телеканала из-за нехватки денег. Перед этим ему аннулировали разрешение на работу в Украине, но запрет на трудоустройство Шустера был снят судом. В мае 2019 года он вернулся в Украину.

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