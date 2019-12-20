Reuters: РоSSия и Украина готовят пакетное соглашение по газу

Украина получит контракт и $3 млрд, РоSSия - отзыв нового иска.

?Reuters: РоSSия и Украина готовят пакетное соглашение по газу
Фото: minenergo.gov.ru

РоSSия и Украина готовят пакетное соглашение по газу. Оно будет предусматривать заключение долгосрочного транзитного газового контракта и урегулированием долговых споров в Стокгольмском арбитраже

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, РоSSия предложила выплатить Украине $3 миллиарда в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Украина, в свою очередь, готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на $12 миллиардов.

Накануне украинское издание "Украинские новости" тоже сообщило, что "Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, а арестованными активами. Если вопрос по 3 млрд будет согласован, то остановки транзита газа с 1 января 2020 года можно будет избежать.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в свою очередь заявил, что на трехсторонних переговорах в Берлине 19 декабря достигли принципиального соглашения по газу.

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