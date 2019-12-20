В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

Цотнэ Гамсахурдия госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии
?Цотнэ Гамсахурдия
Фото: Новости Кавказа

Вечером 19 декабря в центре Тбилиси было совершено покушение на Цотнэ Гамсахурдия - сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

"По некоторым данным, он ранен в голову и живот, по другим - в область груди", - пишет Грузия Online.

По данным грузинского МВД, начато следствие по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии - попытка предумышленного убийства.

По данным Новости-Грузия, Гамсахурдия госпитализирован в бессознательном состоянии. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на врачей одной из тбилисских клиник, куда был доставлен Гамсахурдия, сообщает, что ему проводят сложную операцию. Цотнэ получил несколько проникающих ранений, предположительно холодным оружием в область груди.

В декабре прошлого года Цотне и его брат Константин объявили голодовку с требованием довести до конца дело о гибели их отца, 25-летний срок давности которого истек. В итоге, парламент Грузии согласился внести поправки в Уголовный кодекс, благодаря которым расследование обстоятельств гибели первого президента страны продлили на пять лет.

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