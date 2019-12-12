РоSSийские пропагандисты телеканала "Звезда" похвастались репортажем с Майдана

Граждане РФ пересекали границу как обычные иностранцы.

РоSSийские пропагандисты телеканала "Звезда" похвастались репортажем с Майдана
Фото: twitter.com/zvezdanews

Съемочная группа роSSийского пропагандисткого канала Минобороны РФ "Звезда" прилетела в Киев и похвасталась, что записала репортаж с Майдана Незалежности.

Об этом сообщается в твиттере телеканала.

"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции (в Париже, - ред.) сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом (на кадрах из киевского аэропорта на микрофоне нет логототипа, - ред)", - говорится в сообщении.

Пропагандисты говорят, что запрет на въезд для роSSийских репортеров действовал с 2014 года. Однако, они сознались, что приезжали в Украину и раньше, под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на свидание или что ждет больная бабушка.

В Государственной пограничной службе Би-би-си пояснили, что граждане РФ пересекали границу как обычные иностранцы. Они не сообщили, что являются представителями СМИ и в частности - "Звезды". Относительно именно этих граждан РФ никаких поручений по ограничению на въезд от других правоохранительных органов Госпогранслужба не получала.

Служба безопасности пока не комментировала инцидент.

В Кремле же такую "сенсацию" назвали положительным шагом.

"Давайте исходить из того, что журналист действительно въехал - это положительный знак. Как дальше будет происходить работа - судить по одним днем невозможно. Давайте посмотрим, что будет дальше", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитри1 Песков.

Напомним, на пресс-конференции в Париже после переговоров в "нормандском формате" Владимир Зеленский, реагируя на вопрос роSSийских журналистов, заявил: "Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев - весело расказывет в Москве, что происходит - а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете".

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