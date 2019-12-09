Правительство Финляндии возглавит самая молодая в мире премьер-министр

Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя Санна Марин, которая до этого возглавляла министерство транспорта и связи.

Об этом сообщает Yle.fi.

Марин была избрана на заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии (СДП) голосами 32-29. На должность премьера претендовал также глава парламентской фракции СДП Антти Линдтман.

Марин является депутатом парламента с 2015 года. Она станет самым молодым премьер-министром в мире, а Финляндией будет впервые управлять "женская пятерка" - лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины. Отмечается, что пока Марин будет руководить только министерской группой СДП, а председателем партии до лета останется уходящий премьер-министр Антти Ринне.

Руководящие органы СДП также сегодня примут решение о других перестановках в министерской группе партии. Парламент проголосует за нового премьера, вероятно, во вторник. После этого президент назначит новое правительство.

На данный момент самым молодым главой правительства в мире является украинский премьер Алексей Гончарук (35 лет) и премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которой 39 лет.

Напомним, премьер Финляндии Антти Ринне 3 декабря подал в отставку из-за забастовок почтовиков.