Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"

Активисты намерены оставаться под стенами ОП до оглашения результатов нормандской встречи.

Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой". Участники мероприятия, организованного "Движением сопротивления капитуляции" намерены оставаться под стенами Офиса президента до оглашения результатов нормандского саммита в Париже.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Активисты требуют от президента Зеленский не переступить "красные линии" в ходе встречи.

Фото: Александр Рудоманов

Еще перед началом акции правоохранители разобрали сооруженную организаторами сцену. Впоследствии удалось достигнуть компромисса и митингующие принесли на Банковую новую сцену.

Большое количество правоохранителей дежурит на въездах во двор ОП, не давая завезти палатки, бочки и дрова.

Однако активистам все-таки поставили палатки и несколько бочек.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, ранее 8 декабря на Майдане Независимости в Киеве прошло вече "Красные линии", созванное проевропейскими оппозиционными силами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на акции против интеграции Беларуси с РФ сожгли портреты Путина и ЛукашенкоВ Киеве на акции против интеграции Беларуси с РФ сожгли портреты Путина и Лукашенко
В Киеве накануне "нормандской встречи" состоится пять массовых акцийВ Киеве накануне "нормандской встречи" состоится пять массовых акций
Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"
Джулиани в Киеве встретился с Дубинским и ДеркачемДжулиани в Киеве встретился с Дубинским и Деркачем
Джулиани в Киеве встретлся с Дубинским и ДеркачемДжулиани в Киеве встретлся с Дубинским и Деркачем
МИД вызвал посла Казахстана из-за слов президента Токаева о КрымеМИД вызвал посла Казахстана из-за слов президента Токаева о Крыме
В Киеве предотвратили похищение помощницы нардепаВ Киеве предотвратили похищение помощницы нардепа
Суд решил, что бывшей представительнице президента в Крыму нужно выплатить зарплату за полтора года после увольненияСуд решил, что бывшей представительнице президента в Крыму нужно выплатить зарплату за полтора года после увольнения
Отец убитого в Киеве ребенка попросил нескольких человек пройти детектор лжиОтец убитого в Киеве ребенка попросил нескольких человек пройти детектор лжи
В Туркменистане посадили экс-главу МВД и начальника безопасности президентаВ Туркменистане посадили экс-главу МВД и начальника безопасности президента
Последние новости
Подгружаем последние новости