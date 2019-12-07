Храм ПЦУ в Симферополе ограбили

Архиепископ Климент написал заявление в полицию.

Храм ПЦУ в Симферополе ограбили
Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины в Симферополе
Фото: https://ru.krymr.com/

В аннексированном Крыму похитили имущество из симферопольского кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины. Об этом пишет сайт "Крым.Реалии".

Как сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, он написал соответствующее заявление в полицию 7 декабря.

"Сегодня я пришел в церковь в 7 утра, для проведения литургии, как обычно в субботу. Когда я поднялся на второй этаж, обратил внимание на то, что в коридор выставили две колонки, которые мы использовали для проведения служб, они обычно находились в одной из комнат на втором этаже. Потом ко мне подошла служащая церкви и сообщила, что в какой-то из дней со 2 по 7 декабря, из храма похитили усилитель, который мы раньше использовали", - сказал он.

Архиепископ подозревает, что вещи могли украсть работники, которые делают в церкви ремонт.

При этом, по словам Климента, в полиции ему сообщили, что имущество ему не принадлежит и что он находится здесь незаконно, хотя заявление приняли.

Напомним, Православная церковь Украины обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в Крыму.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма пытаются забрать храм ПЦУ в Симферополе. Архиепископ Климент также сообщил, что оккупанты пытаются снести храм украинской церкви в Евпатории.

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