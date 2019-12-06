Зеленский рассказал, чего ожидает от "нормандской встречи"

Переговоров с Путиным президент Украины не боится.

Зеленский рассказал, чего ожидает от "нормандской встречи"
Фото: телеканал "Украина"

Президент Владимир Зеленский ожидает во время встречи в "нормандском формате" согласовать вопрос освобождения пленных и прекращении огня.

Об этом он рассказал в эфире программы "Шустер LIVE" на канале "Украина".

"У нас позиция очень сильная. Это наша страна. Я ничего не боюсь. Чего я хочу? 20 раз говорили, что будет прекращен огонь и 20 раз это ничем не закончилось, поэтому для меня не самое главное - не с чем я поеду, а результат, с чем я вернусь в Украину. Если мы идем по "Минску", обмен - сколько людей мы можем вернуть домой, что такое "всех на всех"", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что хочет получить от роSSийского президента гарантии прекращения огня.

"Если прекращение огня, то кто за это несет ответственность. Не только ОБСЕ. Если мы говорим о прекращении огня, мы будем говорить не в Минском формате, не в заседании в ТГК, а будем смотреть глаза в глаза с президентом РФ", - заявил Зеленский.

Президент Зеленский планирует личную встречу с Путиным. Глава государства добавил, что не боится переговоров с роSSийским лидером.

"Чего мне бояться? Я президент свободной страны. Я нормальный порядочный человек. Я не продаю нашу страну никогда, никому, ни за что. Правда на нашей стороне. Когда за твоей спиной правда, народ Украины и действительно желание прекратить войну, то ты крепче с каждым днем", - отметил Зеленский.

Накануне в Кремле заявили, что по итогам "нормандского саммита" могут принять "необязывающий документ".

Встреча лидеров "нормандской четверки" - Франции, Германии, Украины и РоSSии - состоится в Париже 9 декабря.

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