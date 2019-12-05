Суд арестовал "правую руку Трубы" Щербину и назначил ему залог в 2 млн гривен
Его подозревают в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерного вознаграждения за закрытие уголовного производства.
Высший антикоррупционный суд арестовал с правом залога в два миллиона гривен бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину, говорится на странице Специлизированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
Его подозревают в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерного вознаграждения за закрытие уголовного производства. ВАКС частично удовлетворил ходатайство НАБУ.
"Применено меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 130 100 гривен залога", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, 3 декабря НАБУ провело обыск у близкого соратника главы ГБР Романа Трубы Игоря Щербины после того, как он вместе со своим знакомым пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и уже успели получить половину суммы.
Президент Владимир Зеленский назвал задержанного накануне детективами НАБУ Игоря Щербину правой рукой директора ГБР Романа Трубы.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Щербину и в качестве альтернативы установить залог в размере 3,6 млн гривен.
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что задержанный за взятку в 150 тысяч долларов Игорь Щербина не работал ни официально, ни неофициально в Государственном бюро расследования.