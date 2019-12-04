Львовский бронетанковый завод досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год

Завод заблаговременно справился с ремонтом партии танков Т-72 и в сроки отремонтировал еще три единицы такой бронетехники.

Львовский бронетанковый завод досрочно выполнил гособоронзаказ на 2019 год
Фото: president.gov.ua

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в государственный концерн "Укроборонпром", выполнило государственный оборонный заказ на 2019 год.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Львовский бронетанковый завод заблаговременно справился с ремонтом партии танков Т-72 и в сроки, предусмотренные первоначальным контрактом, совершил ремонт еще трех единиц такой бронетехники. В этом году государственный оборонный заказ предприятием выполнен", - говорится в сообщении.

Львовский бронетанковый завод может осуществлять текущий ремонт и восстановление танков Т-72, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРМ-1, инженерных машин разграждения ИМР-2 и бронированных машин разминирования БМР-1. Специалисты завода также осуществляют ремонт танковых двигателей, прицелов 1А-40 и комплектующих к танкам Т-72.

На заводе также могут производить бронетранспортеры "Дозор-Б" и полностью бронированную модернизированную пожарную машину ГПМ-54-01.

Напомним, государственный оборонзаказ на 2019-2021 годы утвердил экс-президент Петр Порошенко в январе этого года. Ранее, в декабре 2018 года он сообщил некоторые параметры оборонзаказа - о предусматривает, в частности, начало серийного производства ракет по проекту "Ольха", испытания крылатых ракет по проекту "Нептун", разработку новых типов вооружения по стандартам НАТО: самоходной гаубицы "Богдана" и артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм к ней, управляемые боеприпасы "Цветник", двокалиберный миномет, БПЛА "Сокол", переносный зенитно-ракетный комплекс "Колибри", средства разведки, комплекс управления артиллерии.

Оборонзаказ также предусматривает закупку минометов, переносных ЗРК, снайперского оружия, боеприпасов, приборов ночного видения, тепловизоров, гранатометов, ракет; бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронемашин, санитарных автомобилей; "десятки боевых самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов". Для флота должен быть заложен ракетный катер "Лань", новые МБАКи, десантные катера и пр.

В 2018 году в Вооруженные Силы Украины было поставлено более 3 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тыс. ракет и боеприпасов.

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