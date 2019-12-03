Украина еще в июле знала о заморозке военной помощи США, - Зеркаль

По ее словам, власть пыталась скрыть это от общественности.

Украинская власть знала о заморозке выделения военной помощи от США и пыталась это скрыть от общественности. Такое заявление New York Times сделала бывшая замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

По словам Зеркаль, в июле она увидела дипломатическую телеграмму из Вашингтона, в которой сообщалось о приостановке выделения средств на военные нужды Украины.

"У нас была эта информация. Было определенно упомянуто, что возникли некоторые проблемы", - заявила она.

Отмечается, что момент, когда Украина узнала о заморозке, являются ключевым в слушаниях об импичменте президента США Дональда Трампа. Демократы настаивают, что он оказывал давление на украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы заставить запустить расследование против Джо и Хантера Байденов.

Трамп и его союзники отвечали, что давления не было, потому что на момент телефонного разговора двух президентов Украина не знала, что ей приостановят выделение средств.

Подчеркивается, что заявление Зеркаль является первым публичным признанием украинского чиновника о том, что Киев был в курсе заморозки военной помощи и что администрация Зеленского пыталась не допустить огласки.

Бывшая замминстра сообщила, что удержаться от комментариев на эту тему ей советовал помощник Зеленского Андрей Ермак.

"Его главный посыл был в том, чтобы я хранила молчание, ничего не комментировала без разрешения", - уточнила она.

Напомним, в августе Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В сентябре Администрация США сняла блокировку 250 млн долларов, предназначенных для военной помощи Украине, которая была введена для проверки использования данных средств.