Кабмин намерен привязать зарплату учителей к количеству учеников

В 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником".

Кабмин намерен привязать зарплату учителей к количеству учеников
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Фото: Дмитрій Єршов

Кабинет министров намерен с 2020 года рассчитывать заработные платы учителей в зависимости от количества учеников в заведении. Таким образом правительство хочет избежать ситуации, когда школам, в которых учится много детей, выдают на обеспечение образовательного процесса меньше денег, чем нужно.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Отмечается, что 27 ноября правительство перераспределил 171,1 млн гривен на зарплаты для учителей и направил 326 млн гривен на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего - на выплату задолженности по заработной плате врачам.

"Правительство создает предохранители, которые не позволяют местным властям накапливать подобные долги в будущем", - подчеркнули в Кабмине.

"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемым. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип «деньги ходят за школьником». Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей. Соответственно не будет ситуаций, когда рассчитывается меньше чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги", - прокомментировал решение премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, Министерство здравоохранения также меняет подходы с целью недопущения подобных ситуаций. Так, согласно второму этапу медицинской реформы, с 1 апреля 2020 начинаются изменения в финансировании поликлиник и больниц - все заведения со второго квартала 2020 переходят на финансирование через договор с Национальной службой здоровья.

Напомним, новая редакция закона "Об образовании" предусматривает поэтапное повышение должностного оклада педагогического работника до трех минимальных заработных плат до 2023 года. Одна минимальная зарплата сейчас - 3723 гривны.

В 2017 году зарплаты учителей выросли примерно на 50%. Учителя высшей категории начали получать около 6,5 тыс гривен. Это было сделано за счет повышения минимальной зарплаты и продвижения учителей на два тарифных разряда вперед - с 9-12 разряда на 11-14. В начале прошлого года учителям повысили зарплаты до 6,5-8,5 тысяч гривен.

Сейчас размер оклада зависит от категории педагога.

Во время избирательной кампании на выборах президента Украины в команде Владимира Зеленского заявляли о повышении зарплат учителей до 4 тыс. долларов.

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