Зеленский: я не соглашусь на войну на Донбассе

Жизненая позиция президента – прежде всего оставаться человеком.

Зеленский: я не соглашусь на войну на Донбассе
Фото: Time

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если саммит "нормандской четвёрки" не даст показательных результатов, он все равно не согласиться на официальный статус войны на Донбассе. Об этом Зеленский рассказал в интервью Time.

"Смотри, мы здесь дома. Это часть нашей земли, которая была забрана. Я не соглашусь на войну на Донбассе. Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводит митинги и говорит: «Давайте пойдем сражаться и победим!» Но по какой цене? Какова цена? Это другая история жизни и земли. И я не буду этого делать".

При этом президент подчеркнул, что если такой формат не удовлетворит общество, то придет новый лидер, который исполнит эти требования.

"Но я никогда не пойду на это, потому что моя жизненная позиция - быть человеком превыше всего. И я не могу отправить их туда. Как? Сколько из них умрет? Сотни тысяч, а затем начнется тотальная война, тотальная война на Украине, а затем и по всей Европе", - добавил он.



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