Мальтийскому бизнесмену предъявили обвинения в убийстве известной журналистки

Журналистка Дафне Каруана погибла при взрыве в своей машине.

Мальтийский суд в субботу, 30 ноября, предъявил обвинение бизнесмену Йорджену Фенеку в соучастии в убийстве журналистки Дафне Каруаны. которая погибла в октябре 2017 года в результате взрыва бомбы в ее автомобиле. Об этом сообщает издание Times of Malta.

"Суд постановил заморозить счета предпринимателя и отправил его под стражу – сейчас он находится в тюрьме Коррадино", - говорится в сообщении.

Бизнесмен не признал себя виновным по этому обвинению и по другим, в частности в финансировании преступной организации и заговоре с целью совершения преступления.

Если бизнесмена признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Члены семьи Галиции после судебного заседания заявили, что следующим шагом должна стать отставка премьер-министра Джозефа Муската. Последний накануне сказал, что готов уйти с поста.

Фенек - руководитель и совладелец офшорной компании 17 Black, о которой писала журналистка. Он также является директором и совладельцем бизнес-группы, которая в 2013 году заключила с правительством Мальты соглашение на строительство газовой электростанции стоимостью €450 млн.

Напомним, журналистка Дафне Каруана Галиция, которая занималась антикоррупционными расследованиями, в том числе связанными с "панамским досье", погибла осенью 2017 года. По версии следствия, в арендованном ей автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в свой адрес.

В декабре 2017 года обвинение в убийстве предъявили известным в криминальных кругах братьям Альфреду и Джорджу Диджиоргио, а также Винсу Мускату. Они отказались признать вину.