Директор Института демографии раскритиковала идею об электронной переписи населения

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что электронная перепись населения, предложенная правительством, является неэффективной и неточной. Об этом она заявила в интервью "Зеркалу недели".

Либанова прокомментировала заявление министра Кабмина Дмитрия Дубилета о том, что провести электронную перепись населения можна, собрав анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.

По словам Либановой, увидев пост Дубилета, она была "близка к истерике".

"Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность. 30 километров в сторону от серьезной трассы - и связь уже проблематична, даже в Боярке. Поэтому у меня большие сомнения в том, что таким образом можно охватить все население", - рассказала Либанова.

"Но предположим даже, что произошло чудо, и нам это удалось. Возникает большой вопрос: а что, перепись - это только численность? Как минимум, это еще и половозрастной состав. Таким способом мы его не получим. Попытки же наложить с помощью моделей текущую информацию Госкомстата на вот это распределение численности очень сомнительны. Для текущего учета, для каких-то оценок межпереписного периода, может быть, это и будет полезно. Но это не заменит перепись", - добавила она.

По ее словам, если перепись в Украине будет проведена таким образом, как предлагает министр Кабмина, то международное сообщество может не признать ее.

"Это оценка численности населения. Если мы не проведем полноценную перепись, то просто не сможем нормально управлять страной. В таблице, которую я составила для Дмитрия Дубилета, все расписано по каждому министерству - какие данные переписи и для чего нужны", - объяснила Либанова.

Напомним, первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение Всеукраинской переписи населения - на 2020 год.

Представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук оценил проведение всеукраинской переписи населения в 4 млрд гривен. Команда президента заявляла, что намерена удешевить эту процедуру и провести перепись до конца этого года.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет оценил в 5 млрд гривен перепись населения в следующем году. Он считает целесообразным сделать электронную перепись населения и использовать для этого смартфоны.