Украина примет участие в саммите стран-членов НАТО

Глава МИД посетит конференцию в рамках встречи.

Украина примет участие в саммите стран-членов НАТО
Фото: скриншот видео

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в конференции NATO Engages. Конференция состоится в рамках саммита стран-членов НАТО в Лондоне 3 декабря, сообщается на официальном сайте саммита.

Глава МИД Украины заявлен в списке спикера панели "От Балтийского до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО" вместе с главой внешнеполитического ведомства Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и министром обороны Эстонии Юри Луиком.

"Европравда" пишет, что ранее в МИД озвучивали намерение не участвовать в конференции. В министерстве изменили решение после критики такого решения.

Напомним, в начале ноября генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг выразил убеждение, что Украина будет членом НАТО. Однако стране "нужно сконцентрироваться на реформах".

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