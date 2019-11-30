Командующий пограничными войсками Афганистана погиб при взрыве бомбы

Грузовик с военными подорвался на придорожной мине.

Командующий пограничными войсками Афганистана погиб при взрыве бомбы
Захиргул Мукбил
Фото: https://twitter.com/TOLOnews

В результате взрыва бомбы на обочине дороги в Афганистане погиб командующий армейским полком афганских пограничных войск, трое военных и местный журналист ранены. Об этом сообщает TOLO News в Твиттере.

"Генерал Захиргул Мукбил, командующий армейским полком афганских пограничных войск, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги в районе Марджа, провинция Гильменд", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранения получили трое сотрудников сил безопасности и местный журналист.

Отмечается, что военный грузовик попал на придорожную мину, направляясь на военную операцию в округе Марджа.

Ранее сообщалось, что при взрыве во время выступления президента Афганистана погибли более 20 граждан.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
В Ивано-Франковске могут запретить передвижение из-за антитеррористических ученийВ Ивано-Франковске могут запретить передвижение из-за антитеррористических учений
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
Замглавы районной администрации в Херсонской области умер на рабочем местеЗамглавы районной администрации в Херсонской области умер на рабочем месте
Блок рекламы


Похожие новости
Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"
На Донбассе один военный погиб, один - раненНа Донбассе один военный погиб, один - ранен
В зоне ООС погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов (обновлено)В зоне ООС погиб военный 14-й ОМБр Артем Соколов (обновлено)
На Донбассе погиб старший лейтенант Богдан ШацкийНа Донбассе погиб старший лейтенант Богдан Шацкий
Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоныКомандующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
В зоне ООС погиб украинский военныйВ зоне ООС погиб украинский военный
В военной части Львовской области возник пожар, погиб офицерВ военной части Львовской области возник пожар, погиб офицер
На Донбассе погиб боец 14-ОМБР имени князя Романа Великого
Из-за взрыва снаряда в Балаклее погибли двое саперов, четверо ранены (обновлено)Из-за взрыва снаряда в Балаклее погибли двое саперов, четверо ранены (обновлено)
Зеленский наградил посмертно орденом "За мужество" четырех военных, погибших на ДонбассеЗеленский наградил посмертно орденом "За мужество" четырех военных, погибших на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости