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2019-11-30
Командующий пограничными войсками Афганистана погиб при взрыве бомбы
Грузовик с военными подорвался на придорожной мине.
Захиргул Мукбил
Фото: https://twitter.com/TOLOnews
В результате взрыва бомбы на обочине дороги в Афганистане погиб командующий армейским полком афганских пограничных войск, трое военных и местный журналист ранены. Об этом сообщает TOLO News в Твиттере.
"Генерал Захиргул Мукбил, командующий армейским полком афганских пограничных войск, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги в районе Марджа, провинция Гильменд", - говорится в сообщении.
Кроме того, ранения получили трое сотрудников сил безопасности и местный журналист.
Отмечается, что военный грузовик попал на придорожную мину, направляясь на военную операцию в округе Марджа.
Ранее сообщалось, что при взрыве во время выступления президента Афганистана погибли более 20 граждан.
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