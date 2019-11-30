Командующий пограничными войсками Афганистана погиб при взрыве бомбы

Грузовик с военными подорвался на придорожной мине.

В результате взрыва бомбы на обочине дороги в Афганистане погиб командующий армейским полком афганских пограничных войск, трое военных и местный журналист ранены. Об этом сообщает TOLO News в Твиттере.

"Генерал Захиргул Мукбил, командующий армейским полком афганских пограничных войск, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги в районе Марджа, провинция Гильменд", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранения получили трое сотрудников сил безопасности и местный журналист.

Отмечается, что военный грузовик попал на придорожную мину, направляясь на военную операцию в округе Марджа.

Ранее сообщалось, что при взрыве во время выступления президента Афганистана погибли более 20 граждан.