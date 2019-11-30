Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал замглавы ОГА

Дмитрий Романюк бросил яйцо в президента в 2004 году.

Дмитрий Романюк, который в 2004 году был тем студентом, который бросил яйцо в Виктора Януковича, назначен заместителем главы Ивано-Франковской областной администрации.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Герой дня. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнул такое сделать, - это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем про него слышать, как про эффективного менеджера, значительно больше", – написал Криклий в фейсбуке.

Как сообщалось, в августе 2015 Романюк, работавший преподаватель Прикарпатского университета, возглавил департамент международного сотрудничества, евроинтеграции и развития туристической инфраструктуры Ивано-Франковской ОГА.

В 2014 году Романюк был кандидатом в народные депутаты по избирательному округу №83, но перед выборами снял свою кандидатуру.

Напомним, 23 сентября 2004 года в Ивано-Франковске 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк кинул яйцо в политика. Янукович упал. Его противники тут же подняли его на смех, а сторонники объясняли, что в лидера Партии регионов попал тяжелый предмет.

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