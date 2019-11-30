Украина согласовала с Россией квоты на вылов рыбы в Азовском море
В 2019 протокол не был подписан из-за срыва работы комиссии.
Украинская сторона согласовала с представителями РоSSии проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.
Об этом сообщает UA: Крым со ссылкой на информацию Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (Дарго).
"Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы", - заявили в ведомстве.
Квоты на вылов рыбы в Азовском море были согласованы во время заседания украинско-роSSийской комиссии по вопросам рыболовства, которое состоялось 13 ноября в Бердянске. Документ был подписан главой агентства Ярославом Беловым.
Напомним, что использование акватории Азовского моря, которое является внутренним морем Украины и РоSSии, до сих пор регламентируется двумя договорами между странами: в 1993 году - соглашением о так называемом квотировании вылова рыбы, и 2003 года - договором между Украиной и РФ о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Вылов рыбы в Азовском море до сих пор является лимитированным и каждый год распределяется между странами в рамках действующего соглашения 2003 года.
Протокол украинско-роSSийской комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы на 2019 год подписан не был, так как работу комиссии сорвали.
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Политика
30.11.2019 15:25