Украина согласовала с Россией квоты на вылов рыбы в Азовском море

В 2019 протокол не был подписан из-за срыва работы комиссии.

Украина согласовала с Россией квоты на вылов рыбы в Азовском море
Фото: interfax.ru

Украинская сторона согласовала с представителями РоSSии проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.

Об этом сообщает UA: Крым со ссылкой на информацию Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (Дарго).

"Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы", - заявили в ведомстве.

Квоты на вылов рыбы в Азовском море были согласованы во время заседания украинско-роSSийской комиссии по вопросам рыболовства, которое состоялось 13 ноября в Бердянске. Документ был подписан главой агентства Ярославом Беловым.

Напомним, что использование акватории Азовского моря, которое является внутренним морем Украины и РоSSии, до сих пор регламентируется двумя договорами между странами: в 1993 году - соглашением о так называемом квотировании вылова рыбы, и 2003 года - договором между Украиной и РФ о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Вылов рыбы в Азовском море до сих пор является лимитированным и каждый год распределяется между странами в рамках действующего соглашения 2003 года.

Протокол украинско-роSSийской комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы на 2019 год подписан не был, так как работу комиссии сорвали.

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