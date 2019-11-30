Глава Меджлиса призвал Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите

Президент Украины должен четко сказать: "Крым и Донбасс возвращаются вместе".

Глава Меджлиса призвал Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите
Фото: Макс Требухов

Глава Меджлиса крымскотатарского народаРефат Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите в Париже.

Об этом Чубаров написал на своей странице в фейсбуке.

"Меня очень беспокоит то, что в последние недели Президент Украины Владимир Зеленский прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупации Крыма в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже", - отметил Чубаров.

Глава Меджлиса призвал украинского президента настаивать на "полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь и прилегающие акватории Черного и Азовского морей".

Чубаров убежден, что на встрече в Париже Зеленский должен четко сказать: "Крым и Донбасс возвращаются вместе".

"Я знаю, что если в ходе саммита президентом Украины публично и на весь мир не будет объявлена позиция Украины относительно временно оккупированного Крыма, это может стать началом территориальной дезинтеграции Украины", - написал Чубаров.

Саммит лидеров "нормандской четверки" состоится в Париже 9 ноября. Среди тем саммита президент Зеленский назвал деоккупацию Донбасса, возвращение пленных и дискуссию о проведении местных выборов на Донбассе.

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