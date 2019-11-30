Еврокомиссия одобрила газовые консультации РоSSии и Украины

Договор о транзите газа для них будет "лучшей новостью".

Европейская комиссия одобрительно отнеслась к газовым консультациям между Россией и Украиной, которые состоялись в Вене 28 ноября. Соответствующее заявление в Twitter сделал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Приветствую текущие контакты между Россией и Украиной в контексте трехсторонних газовых переговоров. Мы будем опираться на уже достигнутый прогресс в консультациях во время следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне, которые будет принимать Еврокомиссия в декабре", - заявил он.

До этого Шефчович говорил, что договор о транзите газа будет "лучшей новостью" для всех причастных стран.

Напомним, накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никаких отдельных переговоров о прямых закупках роSSийского газа не ведется.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому "Нафтогаз" должен возобновить закупки роSSийского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из РоSSии, но "Газпром" вернул деньги и направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Как сообщалось, предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС-Украина-РФ консультации на уровне экспертов должны состоятся в Брюсселе 29 ноября.