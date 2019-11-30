Еврокомиссия одобрила газовые консультации РоSSии и Украины

Договор о транзите газа для них будет "лучшей новостью".

Еврокомиссия одобрила газовые консультации РоSSии и Украины
Фото: #twitter#.com/MarosSefcovic

Европейская комиссия одобрительно отнеслась к газовым консультациям между Россией и Украиной, которые состоялись в Вене 28 ноября. Соответствующее заявление в Twitter сделал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Приветствую текущие контакты между Россией и Украиной в контексте трехсторонних газовых переговоров. Мы будем опираться на уже достигнутый прогресс в консультациях во время следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне, которые будет принимать Еврокомиссия в декабре", - заявил он.

До этого Шефчович говорил, что договор о транзите газа будет "лучшей новостью" для всех причастных стран.

Напомним, накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никаких отдельных переговоров о прямых закупках роSSийского газа не ведется.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому "Нафтогаз" должен возобновить закупки роSSийского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из РоSSии, но "Газпром" вернул деньги и направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Как сообщалось, предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС-Украина-РФ консультации на уровне экспертов должны состоятся в Брюсселе 29 ноября.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
В Ивано-Франковске могут запретить передвижение из-за антитеррористических ученийВ Ивано-Франковске могут запретить передвижение из-за антитеррористических учений
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
Замглавы районной администрации в Херсонской области умер на рабочем местеЗамглавы районной администрации в Херсонской области умер на рабочем месте
Блок рекламы


Похожие новости
Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"
В "Европейской солидарности" напомнили, чем для Украины оборачиваются скидки на роSSийский газВ "Европейской солидарности" напомнили, чем для Украины оборачиваются скидки на роSSийский газ
Завод семьи экс-министра времен Януковича производит насосы для оборонных предприятий РоSSии, - "Схемы"Завод семьи экс-министра времен Януковича производит насосы для оборонных предприятий РоSSии, - "Схемы"
СБУ блокировала незаконный вывоз из Украины танковых двигателейСБУ блокировала незаконный вывоз из Украины танковых двигателей
Витренко о "Северном потоке-2": Германия способствует экономическому удушению УкраиныВитренко о "Северном потоке-2": Германия способствует экономическому удушению Украины
Возобновление прямых поставок газа из РоSSии - это полная капитуляция Украины, - "Евросолидарность"Возобновление прямых поставок газа из РоSSии - это полная капитуляция Украины, - "Евросолидарность"
Киевляне принесли под посольство РоSSии унитазы, трусы и туалетную бумагуКиевляне принесли под посольство РоSSии унитазы, трусы и туалетную бумагу
Хомчак: открытая военная агрессия со стороны РоSSии - не среди первых угрозХомчак: открытая военная агрессия со стороны РоSSии - не среди первых угроз
Американские сенаторы заверили Украину в поддержке против РоSSииАмериканские сенаторы заверили Украину в поддержке против РоSSии
Британский журнал The Economist показал карту Украины без КрымаБританский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости