Экс-нардеп Онищенко в декабре вернется в Украину, - СМИ

Он показал журналистам обратный билет на рейс в эконом-классе.

Экс-нардеп Онищенко в декабре вернется в Украину, - СМИ
Фото: detector.media

Бывший нардеп Александр Онищенко, которые около трех лет не проживал в Украине, заявил, что возвращается уже в декабре. Об этом он сообщил в комментарии Kyiv Post.

"Я думаю, уже время", - ответил он журналистам и показал билет на перелет в эконом-классе Ryanair, датируемый 13 декабря из Барселоны до Киева.

По словам Онищенко, в последнее время он проживал на вилле в Испании. В издании отметили, что выбор бюджетного перелета является нехарактерным для миллионера Онищенко.

Напомним, в октябре Онищенко сообщил, что вернется в Украину, как только компетентные органы дадут ему разрешение на выезд.

В июне Онищенко заявил, что уже подал официальные запросы для своего возвращения в Украину в соответствующие органы. Он также подавал документы в ЦИК для участия в выборах, но получил отказ.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

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