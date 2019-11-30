Сотрудники спецслужб угрожали единственному свидетелю по делу Пашинского, - адвокат

По его словам, свидетелю говорили, какие показания нужно давать в суде.

Сотрудники спецслужб угрожали единственному свидетелю по делу Пашинского, - адвокат
Фото: Макс Левин

Адвокат бывшего нардепа Сергея Пашинского - Андрей Федур - заявил, что спецслужбы оказывали давление на единственного свидетеля по делу его подзащитного. Ему якобы говорили, какие показания нужно давать в суде, пишет "Цензор.нет".

"Единственный свидетель по делу - Олейник - сообщил, что через полтора месяца после задержания Пашинского к нему приехали двое неизвестных людей на автомобиле BMW и сказали, что он будет вызван на допрос по делу Пашинского и должен сообщить следователю, что был только один выстрел, Пашинский вышел из автомобиля, держа в руке пистолет, угрожая Химикусу, выстрелил в него", - сказал адвокат.

Также, по словам Федура, свидетелю угрожали повторным приездом, если он не даст нужные показания.

"Ему сказали, что он должен дать именно такие показания. Потому что если он так не сделает, то они к нему еще приедут. А если сделает все, что попросили, то дадут денег", - добавил Федур.

После этого следователь ГБР получил сообщение о давлении на свидетеля, но, по словам адвоката, не написал рапорт и не начал досудебное расследование.

"Я убежден, что эти неизвестные были сотрудниками Государственного бюро расследований, ибо только в интересах работников ГБР было важно, чтобы единственный очевидец событий - свидетель Олейник - изменил свои показания и чтобы этот очевидец откровенно лгал во время допроса", - сказал Федур. В ходе заседания по избранию меры пресечения свидетель повторил свои показания и сказал, что Пашинский выстрелил в ногу Химикусу после нападения и удара бутылкой по голове.

Напомним, Пашинский с 7 октября находится под стражей по старому делу об умышленном телесном повреждении, нанесенном жителю Киевской области Вячеславу Химикусу.

29 октября Печерский районный суд Киева продлил арест Сергею Пашинскому до 29 января.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
В Ивано-Франковске могут запретить передвижение из-за антитеррористических ученийВ Ивано-Франковске могут запретить передвижение из-за антитеррористических учений
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
Замглавы районной администрации в Херсонской области умер на рабочем местеЗамглавы районной администрации в Херсонской области умер на рабочем месте
Блок рекламы


Похожие новости
Суд продлил арест ПашинскогоСуд продлил арест Пашинского
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УКАдвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
Рябошапка стал старшим группы прокуроров по делу ПашинскогоРябошапка стал старшим группы прокуроров по делу Пашинского
Нет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делуНет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делу
Обвиняемого по "делу бронежилетов" генерал-майора Марченко готовы взять на поруки нардепыОбвиняемого по "делу бронежилетов" генерал-майора Марченко готовы взять на поруки нардепы
Задержанным по делу "Хизб ут-Тахрир" крымским татарам выдали сухпайок со свининой и плесеньюЗадержанным по делу "Хизб ут-Тахрир" крымским татарам выдали сухпайок со свининой и плесенью
Семерым таможенникам объявили о подозрении по "делу Альперина"Семерым таможенникам объявили о подозрении по "делу Альперина"
РФ продлила срок расследования по делу украинских моряков, - адвокатРФ продлила срок расследования по делу украинских моряков, - адвокат
Денисова призвала послов Армении, Румынии и Беларуси прийти на суды по "делу Хизб ут-Тахрир"Денисова призвала послов Армении, Румынии и Беларуси прийти на суды по "делу Хизб ут-Тахрир"
ГПУ сообщила о подозрении экс-судье по "делу Майдана"ГПУ сообщила о подозрении экс-судье по "делу Майдана"
Последние новости
Подгружаем последние новости