"Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за продажи "Мотор Сич" Китаю

В санкционный список могут внести все предприятия, которые финансируют концерн.

"Укроборонпром" может попасть под санкции США из-за продажи "Мотор Сич" Китаю
Фото: Економічна правда

США могут наложить санкции на госконцерн "Укроборонпром", если подконтрольная китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited получит совместный с Украиной контроль над компанией "Мотор Сич".

Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

"Можно очутиться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с "Укроборонпромом" получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолетам РоSSии" – и возникнет кафкианская ситуация, когда "Укроборонпром" с "Мотор Сич" окажутся в американских антироSSийских санкциях", - сказал он.

Терентьев отметил, что также санкции могут быть наложены на все связанные с финансированием "Укроборонпрома" предприятия, в том числе и банки. Он подчеркнул, что Украина должна учитывать эти риски при рассмотрении продажи "Мотор Сич".

Запорожское ОАО "Мотор Сич" - одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

Напомним, в августе китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку о покупке более 50% акций завода "Мотор Сич".

В рамках многоступенчатой сделки Skyrizon Aircraft, которая сейчас владеет 9,99% акций "Мотор Сичи", планирует получить контроль более 50% над другими офшорными акционерами украинского предприятия - Granum Corporation (9,30% акций), Likatron Enterprises Limited (9,99% акций), Reckoner Investment Holdings Limited (9,99% акций).

В августе на тот момент еще советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что посетит Киев, чтобы встретиться с руководством "Мотор-Сич" и убедить его отказаться от идеи продать компанию Китаю. Отмечалось, что соглашение с "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала.

В свою очередь, посол Китая заявил, что США не имеют права "нагло вмешиваться" в сотрудничество Украины и КНР в военной сфере. Кроме того, на официальном уровне он заявил о невмешательстве в "коммерческую сделку" между "Мотор Сич" и китайской компанией.

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