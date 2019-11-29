Василевская-Смаглюк заявила, что ее слова о необходимости "приглушить" свободу слова вырваны из контекста

"Ведущая вырезает фразу без контекста, отправляет на ютуб. Умничка, good job, well done"

Василевская-Смаглюк заявила, что ее слова о необходимости "приглушить" свободу слова вырваны из контекста
Фото: Настоящее время

Депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что ее слова о необходимости "приглушить" свободу слова в Украине вырваны из контекста.

Таким образом она прокомментировала свое скандальное высказывание, которое было сделано в эфире телеканала "Настоящее время".

"Сначала ведущая спрашивает про Маричку Звиробий, потом о человеке, порвавшем портрет Порошенко, потом об Александре Дубинском и его высказываниях, потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает. Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на ютуб. Умничка, good job, well done", - написала Василевская-Смаглюк и посоветовала журналистке Ирине Ромалийской "следить за бровями".

Напомним, что Василевская-Смаглюк 15 лет работала журналистом (в последнее время - на телеканала 1+1 Игоря Коломойского), а в 2019 году прошла в Верховную Раду от партии “Слуга народа” по 96 мажоритарному округу, опередив бывшего нардепа Ярослава Москаленко.

Она член депутатской фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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