Сын Порошенко стал совладельцем отцовского банка

Центрально-европейская кондитерская компания, бенефициаром которой недавно официально стал сын экс-президента Петра Порошенко Алексей, в ноябре вошла в число акционеров Международного инвестиционного банка.

Об этом говорится на сайте банка.

"ЦЕКК - это мощная холдинговая компания, в состав которой входит Корпорация ROSHEN. Кондитерская Корпорация ROSHEN - один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий", - отмечается МИБ.

Какой пакет акций приобрела компания Алексея Порошенко и как изменилась структура акционерного капитала МИБ, пока не сообщается.

По состоянию на начало 2019 года 60% Международного инвестиционного банк контролировал Петр Порошенко, 14,94% - Игорь Кононенко, 9,9% - Олег Гладковский.

Напомним, что ранее в ноябре стало известно о том, что владельцем Roshen вместо Петра Порошенко стал его сын Алексей.