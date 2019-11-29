Зеркаль подала заявление об увольнении по собственному желанию

Она уходит с должности замминистра, но остается дипломатом.

Заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль подала заявление об отставке по собственному желанию. Соответствующее заявление она опубликовала на своем фейсбуке.

"Прошу уволить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", - написано в нем.

Фото: Елена ЗеркальФБ

Зеркаль подчеркнула, что уходит с должности замминистра, но остается дипломатом и неравнодушным человеком.

Она также поблагодарила коллег, с которыми работала последние 5 с половиной лет и подчеркнула, что за время работы никто не давал команде поручения и не заставлял работать, а результат достигался благодаря не безразличию каждого.

Напомним, в мае 2019 года экс-президент Петр Порошенко назначил Зеркаль главой делегации для участия в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по делу о захвате Россией 3 украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей.

Впервые Зеркаль сообщила о желании уволиться в августе.

Ранее сообщалось, что в международных судах вместо Зеркаль будет работать посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

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