НАБУ сообщило Альперину подозрение в создании коррупционной схемы на таможне

Количество подозреваемых выросло до 11 человек.

?НАБУ сообщило Альперину подозрение в создании коррупционной схемы на таможне

Национальное антикоррупционное бюро 27 ноября сообщило одесскому бизнесмену Вадиму Альперину подозрение в организации коррупционной схемы на таможне, связанной с растаможкой импортных товаров по заниженной цене.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Его действия как вероятного руководителя коррупционной схемы, нанесшей 77,7 млн гривен убытков государственным интересам, квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса.

Альперин стал 11-м подозреваемым по этому делу.

27 ноября подозрение сообщили семерым таможенникам и трем представителям коммерческих предприятий, которые могли быть задействованы в коррупционной схеме.

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

В ноябре 2017 года Альперин предложил детективам 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган.

Его задержали за это и позже отправили под суд.

26 ноября 2019 года НАБУ провело спецоперацию, задержав 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Среди задержанных - заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский.

27 ноября был задержан Вадим Альперин.

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