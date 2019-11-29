Минэнерго назвало причины увольнения президента "Энергоатома"

Новое руководство министерство было очень недовольно Недашковским.

Фото: atom.gov.ua

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины назвало причины увольнения президента "Энергоатома" Юрия Недашковского.

Об этом говорится на сайте министерства.

Причин шесть:

  • неэффективный менеджмент;
  • подозрение в растрате государственных средств;
  • факты безхозяйственности при закупках;
  • факты несоблюдения графика ремонтов энергоблоков;
  • постоянное невыполнение финансовых планов;
  • значительное увеличение расходов на обслуживание кредитов и невыполнение условия договоров с ЕБРР и Евроатомом.

Среди прочего Недашковскому припомнили возгорание трансформатора и генератора на блоке №1 Хмельницкой АЭС, где забыли пыж из ткани в системе охлаждения.

В целом количество нарушений в работе атомных станций с приходом Недашковского значительно выросло. В 2014 году их было 10, а 2018 году - уже 22, в том числе одно достаточно серьезное на блоке №4 Запорожской АЭС.

При этом ремонты блоков проходили со значительной задержкой. По подсчетам министерства, с 2016 года по первое полугодие 2019 года фактическая продолжительность ремонтов составила 4848 суток при запланированном показателе 4533 суток. За этот же период недопроизводство электроэнергии составило 134 351,4 млн кВт-час.

Также Минэнерго напомнило, что при Недашковском были разворованы 6,4 млн евро "Энергоатома". За это сейчас судят бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Напомним, что Недашковский был президентом "Энергоатома" с 5 марта 2014 года до 27 ноября 2019 года.

До этого он также руководил "Энергоатомом" с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а потом еще раз с июня 2008 по август 2012 года.

"Энергоатом" эксплуатирует Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую АЭС.

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