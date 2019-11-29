"Голос" оказался главным союзником "Слуги народа" в Раде

Треть законов "слуги" не смогли бы принять, если бы не поддержка других депутатов.

"Голос" оказался главным союзником "Слуги народа" в Раде
Фото: Макс Требухов

Депутаты из фракции "Голос" оказались главными союзниками монобольшинства "Слуги народа" в Верховной Раде во время голосования за законы.

Об этом свидетельствует анализ Комитета избирателей Украины за период с 29 августа по 22 ноября.

С начала работы 9 созыва Верховная Рада приняла 72 закона.

В среднем каждый из них поддерживали 228 депутатов фракции "Слуги народа", или 91% от ее состава, что является самым высоким показателем.

В то же время в 21 случае (30%) закон не был бы принят без поддержки других депутатов.

Кроме "Слуги Народа" чаще всего за принятые законы голосовали депутаты "Голоса". В среднем за каждый принятый закон отдавали голоса 57% депутатов фракции.

Среди других фракций и групп этот показатель составляет 43% для "Европейской солидарности", 40% - для внефракционных, 37% - для группы "За будущее", 34% - для "Батькивщины".

Самая низкая поддержки принятых законов - у пророSSийской "Оппозиционной платформы - За жизнь". В среднем "за" голосовали только 16% депутатов фракции. При этом за 32 закона не проголосовал ни один депутат ОПЗЖ.

Напомним, что фракция "Слуги народа" пока что состоит из 252 депутатов, но трое - Анна Скороход, Антон Поляков и Роман Иванисов - уже де-факто исключены из нее.

Для принятия законов необходимо минимум 226 голосов.

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