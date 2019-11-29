В Украине открылась "дочка" роSSийского издательства

Соотношение изданий на украинском и русском языках будет распределено согласно с актуальным спросом и украинским законодательством.

В Украине открылась "дочка" роSSийского издательства
Фото: Youtube

В Украине заработало издательство "Альпина Паблишер", которое является дочерней компанией роSSийской издательской группы "Альпина". Об этом сообщает ресурс "Читомо" со ссылкой на пресс-службу издательства.

Ассортимент "Альпина Паблишер" состоит из бумажных, а также электронных и аудиоверсий книг по бизнесу и экономики, гуманитарных и естественных наук, личной эффективности, психологии, культуры, творчества и воспитания детей.

Соотношение изданий на украинском и русском языках будет распределено согласно с актуальным спросом и украинским законодательством. «Одним из наших основных принципов является свобода выбора. Мы с удовольствием предоставляем свободу выбора нашим читателям - читать книги в том формате и на том языке, который они выберут самостоятельно», - заявила гендиректорка издательства Анастасия Костецкая.

С января 2020 года «Альпина Паблишер» начнет принимать заявки от авторов, которые пишут на украинском языке.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что «Издательство Старого Льва» продало права на публикацию книг «Я так слышу» и «Я так вижу» роSSийскому издательству «Манн, Иванов и Фарбер».

В самом издательстве расценили торговлю с РФ как популяризацию украинской культуры на «вражеской территории».

В издательстве также подчеркнули, что согласно договору с роSSийским «МИФ» реализация книг «Аграфки» на русском языке в Украине запрещена, однако издатель и художник Илья Стронговский сообщал, что книги на русском языке продаются и в Украине. Но деньги за книги на русском идут в РоSSию. В издательстве пообещали разобраться с этой ситуацией.

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