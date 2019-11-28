ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий

ГБР 28 ноября пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий в Калиновке. Также на следственных действиях присутствуют сотрудники СБУ , сообщил на своей странице в Facebook журналист Тарас Березовец.

По его словам, следователи угрожали выломать дверь. Волонтер вела прямую трансляцию происходящего в соцсети, но запись оборвалась.

"Судя по всему, обыск проводится в рамках дела об "угрозе убийства" Зеленского. Я писал на днях, что Софии Федине (нардеп) и Марусе Звиробий будут выдвигать подозрение в организации преступной группы. И вот это происходит. Такая подготовка к нормандской встрече. У меня вопрос. Это уже политические репрессии, когда приходят к воинам ВСУ, а не сепаратистам, или ещё нет?" - написал Березовец.

Напомним, что 6 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой записала видео, на котором они обсуждали варианты гибели президента Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую. Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного накрыли", - говорит на этом видео Федина.

После этого на Федину и Звиробий открыли уголовные производства, которые в партии " ЕС " назвали преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.

26 ноября Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутатке Софии Федине из оппозиционной фракции "Европейская солидарность". Ее обвиняют у угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).