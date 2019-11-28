Труба о записях из его кабинета: "Каким образом Порошенко их получил, не знаю"

Глава государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что прослушку в его кабинете не устанавливал ни один правоохранительный орган. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Это прослушивающее устройство не было установлено ни одним правоохранительным органом", - добавил глава ГБР.

"21 сентября в моем кабинете было обнаружено прослушивающие устройства. Не только микрофон, а всю систему...В вентиляционной системе был микрофон, подключенный с помощью проводов. И вся информация поступала в другое место - не в кабинете. Там находились другие устройства, проводилась запись, передача полученной информации", - рассказал он.

Труба добавил, что в тот день он не был на работе. Это была суббота. "Как правило, когда я нахожусь в Киеве , то в субботу выхожу на работу. Но в связи с тем, что 21 сентября (в моей семье, - LB.ua) - определенное событие, я не был в Киеве . На рабочем месте находилась сотрудница, которая открыла окна кабинета для проветривания. И после включения вентиляции услышала странные звуки. После осмотра вентиляционного канала было обнаружено это устройство. Вызвали правоохранительные органы", - отметил он.

"Я четко знаю, сколько это устройство там был, но не хочу говорить. Это может негативно повлиять на сбор доказательств", - сказал Труба и в ответ на уточняющий вопрос добавил: "Да. Больше, чем три месяца".

В то же время, Труба считает, что записи, которые были опубликованы в анонимном телеграм-канале под названием "Трубу прорвало", - смонтированы.

"Я и раньше не исключал, что варианты (записей - LB.ua) из незаконного прослушивания появятся в интернете. Не понимал только, в какой форме, где и когда. Более того, понимал, что это будет использовано как давление. Для меня не столь важно, кто это сделает, как то, с какой целью. А цель в этой ситуации понятна - скомпрометировать орган и дискредитировать директора ГБР", - сказал он.

На вопрос о том, узнает ли он свой голос, Труба ответил: "Мой ответ следующий: голос похож. Но то, что это мой голос - я не могу сказать. Для этого нужно провести фоноскопическую экспертизу".

На информацию LB.ua от том, что часть записей из его кабинета Петр Порошенко передал Дональду Туску, глава ГБР отреагировал:

"На мой взгляд, лица, осуществлявшие незаконную запись в кабинете директора ГБР, и лица, которые сейчас владеют этими записями, - не одни и те же. Каким образом Петр Порошенко получил эти записи, я не знаю и не могу сказать. Я - руководитель правоохранительного органа. Я говорю только фактами. Если у меня будут факты, каким образом Порошенко получил эти записи, обязательно озвучу".

Напомним, директор ГБР назвал аудиозаписи его прослушки фейками и заявил, что в отставку идти не собирается.