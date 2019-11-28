Львовские СМИ выдали титушек-оппонентов Садового за его группу поддержки

Они опубликовали видео разговора, где обсуждают получение денег за участие в акции.

Фото: Макс Требухов

Львовский канал НТА и портал "Вголос" опубликовали видео участников митинга против мэра Львова Андрея Садового, выдав их за его группу поддержки.

Акция состоялась под зданием Высшего антикоррупционного суда, где Садовому избирается мера пресечения. Канал НТА обнародовал видеозапись беседы двух титушек, которые накануне собирались выезжать изо Львова на проплаченный митинг в Киеве .

"Молодые люди за 1000 гривен, вероятно, поехали в столицу, чтобы поддержать Андрея Садового", - написали на канале в Twitter .

На видеозаписи слышно, что двое мужчин обсуждают поиски автобуса, на котором участников акции должны привезти в столицу. При этом один из них вначале говорит, что акция за Садового, но потом добавляет, что "будет, как скажут". Помимо этого, он сказал, что за участие в митинге им обещали более 1000 гривен.

Портал "Вголос" опубликовал новость под заголовком "Башляют по 1000 гривен: автобусы с титушками выехали в Киев поддержать Садового".

Однако пришедшие на митинг под ВАКС держали плакаты с лозунгами против мэра и высказывались с критикой в его адрес.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 27 ноября в Высшем антикоррупционом суде началось заседание, на котором выберут меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. В прокуратуре раньше говорили, что будут настаивать на залоге в размере 50 млн гривен.

О готовности взять мэра на поруки заявил мэр Киева Виталий Кличко, депутат Верховной Рады Павел Бакунец (внефракционный), ряд экс-депутатов Рады, в том числе лидер партии "Самопомощь" Оксана Сыроид.

21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

В САП пояснили, что в 2015 году в правоохранительные органы с заявлением о незаконном отчуждении принадлежащей им земли обратились более 60 граждан.

"Установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купле-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований законодательства без аукциона по сниженной стоимости, как земли промышленности", - уточнили в САП.

В прокуратуре добавили, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.

Убытки гражданам и государству оценили в 93,5 млн гривен. Фигурантам дела инкриминируют "организацию злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением, а именно умышленное в интересах третьих лиц использование служебного положения или власти вразрез интересам службы, по предварительному сговору лиц, что нанесло тяжелые последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным и общественным интересам".