Кабмин утвердил программу медицинских гарантий с бесплатным лечением детей и родами

Возмещать расходы больницам будет Национальная служба здоровья.

Кабмин утвердил программу медицинских гарантий с бесплатным лечением детей и родами
Фото: Информ-UA

Кабинет министров утвердил Программу медицинских гарантий, согласно с которой получение некоторых медуслуг, в том числе и лечение детей до 16 лет, будет бесплатным. Также бесплатной будет медицинская помощь в связи с родами, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так, с 1 апреля 2020 года государство будет финансировать расходы на экстренную медицинскую помощь, вторичную, (специализированную) помощь профильных докторов, к которым пациента отправил семейный врач, высокоспециализированную помощь, которая необходима при длительных и тяжелых заболеваниях (СПИД, онкология, осложнения в послеоперационный период).

Также будут покрываться траты на медицинскую реабилитацию и обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов).

"Чтобы это работало, до 1 апреля 2020 года медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья. Именно через НСЗУ государство будет финансировать эти услуги", - пояснил премьер-министр.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Это важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать договоры больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписавшегося к ним пациента. Подробнее о реформе можно почитать в тексте "Медреформа. Что дальше?".

Напомним, 25 ноября глава Национальной службы здоровья Олег Петренко подал в отставку. В беседе с LB.ua он рассказал причины своего увольнения, среди которых - то, что "представители политической команды - а именно Министерства здравоохранения и Комитета ВР по вопросам здоровья нации, "не хотят слышать рациональные аргументы и склонны принимать решения, основанные на желании быстрых успехов".

Полный текст интервью с Олегом Петренко будет опубликован завтра.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог
Оржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для УкраиныОржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжкеКабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке
В Страсбурге утвердили новый состав ЕврокомиссииВ Страсбурге утвердили новый состав Еврокомиссии
Кабмин уволил президента "Энергоатома"Кабмин уволил президента "Энергоатома"
Кабмин уволил замминистра инфраструктуры из-за переписки с пранкеромКабмин уволил замминистра инфраструктуры из-за переписки с пранкером
Кабмин назначил "языкового омбудсмена"Кабмин назначил "языкового омбудсмена"
Кабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона во Львовской областиКабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона во Львовской области
В школе Симферополя детей учили собирать и заряжать автомат КалашниковаВ школе Симферополя детей учили собирать и заряжать автомат Калашникова
Кабмин отменил ограничение на тарифы на отопление и горячую водуКабмин отменил ограничение на тарифы на отопление и горячую воду
Гончарук и Маркарова обсудили с МВФ новую трехлетнюю программуГончарук и Маркарова обсудили с МВФ новую трехлетнюю программу
Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"
Последние новости
Подгружаем последние новости