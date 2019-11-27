ГБР вручило подозрение владельцу компании, выпускавшей бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - журналист

Юрий Евтушенко подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах или в составе организованной группы.

ГБР вручило подозрение владельцу компании, выпускавшей бронежилеты, из-за которых арестовали чиновников Минобороны, - журналист
Фото: facebook.com/kostenko.roman83

26 ноября Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании, которая производила бронежилеты, по факту закупки которых арестованы чиновники Минобороны.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

В своем фейсбуке Бутусов написал, что ГБР вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителя бронежилетов "Корсар" Юрия Евтушенко. Ему предъявлено подозрение по п. 4 ст. 190 УК - мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы.

Вручение подозрения произведено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников министерства и начальника главного управления генерал-майора Марченко.

Напомним, 5 ноября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Министерства обороны Украины в закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар".

Три чиновника Минобороны арестованы с возможность выйти под залог 76 млн гривен. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Еще двум суд избрал домашний арест. Это заместительница начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещественного имущества Василий Саковец.

Всем им вменяют ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 (бездеятельность военной власти по предварительному сговору группы лиц) - закупка некачественных бронежилетов по завышенной цене.

Спецкомиссия Минобороны дополнительно проверила бронежилеты "Корсар". В ходе испытаний в соответствии с техническими условиями образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробития защитного слоя. По результатам дополнительного исследования в условиях, не предусмотренных техническими условиями, комиссия пришла к выводу, что действующие технические условия относительно указанных бронежилетов несовершенны и требуют доработки.

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