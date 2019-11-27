В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
Мужчина избил водителя во Львове и получил условный срок.
Депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Андрея Богданца в августе 2015 года приговорили к двум годам ограничения свободы условно за избиение водителя в Тернополе, которое произошло 18 ноября 2014 года.
Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда, ссылку на который в своем телеграм-канале обнародовал бывший нардеп Игорь Мосийчук. О том, что Богданца раньше судили, еще несколько месяцев назад сообщали тернопольские издания "Нова" и "Думай", но тогда на это не обратили внимание.
Богданца признали виновным по ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Пострадавший водитель получил закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей левой половины лица и сотрясение головного мозга.
Обвиняемый свою вину признал полностью и апелляцию не подавал.
При назначении наказания ему учли признание вины, искреннее раскаяние, содержание двух несовершеннолетних детей и участие в АТО в составе батальона "Сич" (13 марта - 20 апреля 2015 года обвиняемый был в Славянске, Курахово и Песках).
В августе 2016 года по итогам годичного испытательного срока суд освободил Богданца от наказания.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что депутата Романа Иванисова из "Слуги народа" в 90-е годы судили за групповое изнасилование.
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