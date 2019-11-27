На Садового завели новое дело за предложение обменять Медведчука на украинских военнопленных

При этом Садовый подчеркнул, что его предложение актуально и на данный момент.

На Садового завели новое дело за предложение обменять Медведчука на украинских военнопленных
Фото: Макс Требухов

Генпрокуратура завела новое дело против мэра Львова Андрея Садового из-за его предложения обменять лидера пророSSийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военнопленных в РФ. Об этом Садовый написал у себя на фейсбуке.

При этом Садовый подчеркнул, что его предложение актуально и на данный момент.

"«Печерский суд обязал ГПУ открыть дело против Садового по иску Медведчука» Я действительно предлагал обменять Медведчука на наших военнопленных. В принципе мое предложение актуально до сих пор - многие наши заложников остаются в роSSийских тюрьмах. Символично, что это решение было принято 21 ноября, в день начала Революции Достоинства. Именно 21 ноября мне вручили подозрение. Интересное совпадение. Я вот думаю, а вся эта нечисть не знает других дат?)", - написал Садовый.

Напомним, 21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением. Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

Впоследствии в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что открыли дело на должностных лиц Львовского городского совета. Их подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.

Пресс-секретарь САП Ольга Посталюк сообщила, что прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании для мэра Львова мера пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

Садовый заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для оплаты залога. На вопрос, где он будет брать деньги на внесение залога, мэр ответил, что будет обращаться к людям или возможно, надо будет что-то продавать.

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