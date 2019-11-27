Возобновление прямых поставок газа из РоSSии - это полная капитуляция Украины, - "Евросолидарность"

"Попытки вернуть РоSSию на энергорынок Украины должны быть остановлены".

Возобновление прямых поставок газа из РоSSии - это полная капитуляция Украины, - "Евросолидарность"
Фото: eurosolidarity.org

Возобновление прямых закупок газа из РФ будет серьезной угрозой национальной безопасности Украины и имеет элементы государственной измены, поскольку это делает нашу страну зависимой от государства-агрессора.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", опубликованной на сайте политсилы.

"Попытки вернуть РоSSию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины", - говорится заявлении.

В партии отметили, что восстановление прямых поставок газа во вторник анонсировал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Мы требуем от президента Зеленского и премьера Гончарука немедленно предоставить полную и исчерпывающую информацию обществу о том, действительно ли речь идет о возвращении страны-агрессора на энергетический рынок Украины. Если это самодеятельность министра, мы требуем его немедленной отставки и открытия уголовного производства за государственную измену. Если это новая политика "зеленой" команды - мы выражаем решительный протест таким намерениям и сделаем все, чтобы остановить продажу Украина Кремлю", - говорится в заявлении.

В партии отметили, что Украина в течение четырех лет не покупает газа у РФ, а прежде становилась объектом газового шантажа.

"Именно из-за газового шантажа РоSSии в 1997 году Украина согласилась на раздел Черноморского флота и базирование роSSийских кораблей в Севастополе. Именно в погоне за газовой скидкой в 2010 году Украина согласилась на позорные Харьковские соглашения и пролонгировала пребывание роSSийского флота в Крыму. Это закончилось аннексией Крымского полуострова и войной в Донбассе. Зависимость от роSSийского газа - это угроза самой независимости Украины", - подчеркивают в партии.

В заявлении такое решение называют предательством украинской армии и воинов, ежедневно защищающих украинский суверенитет и территориальную целостность.

"Считаем недопустимым возвращаться к закупкам газа в РФ во время, когда идет война на Донбассе, оккупирован Крым и каждый рубль, заработанный на экспорте газа, РоSSия тратит на уничтожение Украины и украинцев. Действия власти аморальны и не имеют ничего общего с государственными. В ситуации, когда "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" Стокогольмский арбитраж на сумму более 2 млрд долларов, должны требовать от РФ выполнения решения арбитража и возмещение наших убытков. Любые уступки РоSSии в газовом вопросе граничат с национальной изменой украинским интересам", - заявляют в партии.

"Европейская солидарность" требует от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова вызвать Оржеля на заседание Верховной Рады для объяснений, чьи указания или директивы он выполняет, а от Зеленского - публично отмежеваться от позиции Оржеля, "поскольку вопрос переговоров по газу является вопросом национальной безопасности и, следовательно, компетенцией президента".

От Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований партия требует "провести расследование и допросить министра Оржеля с целью выяснения возможного роSSийского влияния, чтобы склонить его к подписанию газовых соглашений в интересах РФ".

"Мы также призываем проевропейские патриотические силы объединить свои усилия в парламенте и вне его, чтобы не допустить сдачи стратегических интересов Украины", - резюмируется в заявлении.

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