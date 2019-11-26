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2019-11-26
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
В ответ Керсти Кальюлайд получила украинскую вышиванку.
Во время официального визита Владимира Зеленского в Эстонию, президент Керсти Кальюлайд подарила ему электровелосипед и пол-литра меда. Об этом сообщает ресурс "Слово і діло".
Фото: president.gov.ua
Фото: slovoidilo
В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку.
Напомним, сегодня в рамках официального визита президент Украины и президент Эстонии подписали совместное заявление о сотрудничестве, в котором Эстония подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с Крымом и Донбассом.
Стороны также договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.
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