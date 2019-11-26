Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Во время официального визита Владимира Зеленского в Эстонию, президент Керсти Кальюлайд подарила ему электровелосипед и пол-литра меда. Об этом сообщает ресурс "Слово і діло".

Фото: president.gov.ua

Фото: slovoidilo

В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку.

Напомним, сегодня в рамках официального визита президент Украины и президент Эстонии подписали совместное заявление о сотрудничестве, в котором Эстония подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с Крымом и Донбассом.