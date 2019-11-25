В прифронтовой Марьинке ранена мирная жительница

Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева.

В прифронтовой Марьинке ранена мирная жительница
Фото: Ukrinform

В прифронтовом городе Марьинка в понедельник огнестрельное ранение получила мирная жительница, которая шла по улице с трехлетним ребенком.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева.

Военные ООС оказали женщине первую медицинскую помощь, после чего ее госпитализировали в Курахово.

Состояние раненой стабильное.

Напомним, что 24 ноября на Донбассе произошло семь обстрелов. Потерь среди военных не было.

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