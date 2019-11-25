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2019-11-25
В прифронтовой Марьинке ранена мирная жительница
Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева.
Фото: Ukrinform
В прифронтовом городе Марьинка в понедельник огнестрельное ранение получила мирная жительница, которая шла по улице с трехлетним ребенком.
Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.
Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева.
Военные ООС оказали женщине первую медицинскую помощь, после чего ее госпитализировали в Курахово.
Состояние раненой стабильное.
Напомним, что 24 ноября на Донбассе произошло семь обстрелов. Потерь среди военных не было.
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