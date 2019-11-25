Американские сенаторы заверили Украину в поддержке против РоSSии
Загороднюк встретился с представителями Сената.
США будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с угрозами со стороны РФ. Об этом заявили американские сенаторы Тим Кейн (Демократическая партия) и Ангус Кинг (беспартийный) на встрече с министром обороны Украины Андреем Загороднюком в Канаде 23 ноября, сообщается на сайте Минобороны.
Сенаторы сказали, что речь идет и о дальнейшем санкционном давлении на РФ, в том числе на трубопровод "Северный поток – 2".
Загороднюк ознакомил политиков с планом реформы Минобороны.
"Том Кейн и Ангус Кинг заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Загороднюк с 22 по 25 ноября участвует в Международном форуме по безопасности в канадском городе Галифакс.
Напомним, ранее вероятный новый посол США в РоSSии Джон Салливан заявил, что отношения между США и РФ зависят от выполнения минских договоренностей.