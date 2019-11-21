Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверий

Президент пообещал побриться после возвращения захваченных Россией кораблей.

Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверий
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, на которой он заявил, что пришел на мероприятие с небольшой щетиной "из-за предрассудков".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент пообещал привести себя в порядок, когда в Украину вернутся захваченные Россией военные корабли.

"Я хочу извиниться, что не бритый. Это не просто так. У нас есть такое украинское слово… - "забобоны" (рус. предрассудки). Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю. Такой есть "забобон". Знаете: сейчас я жду корабли - корабли вернутся, тогда побреюсь", - сказал Зеленский.

Напомним, в июле в ходе визита в Одесскую область Зеленского заметили с разноцветными браслетами на руках. В соцсетях появились фото и пользователи выдвигали разные предположения о происхождении браслетов, одним из которых было, что они - из ночных клубов. Зеленский пояснил, что надел браслеты с именами захваченных Россией украинских моряков и намерен носить их до их освобождения.

Как известно, три украинских корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. РоSSия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

Командующий ВМС Игорь Воронченко говорил, что РоSSия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

18 ноября сообщалось, что РоSSия вернула Украине захваченные корабли. Министр обороны Андрей Загороднюк расценил этот шаг как выполнение решения Морского трибунала.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Раненый командир 128-й бригады доставлен в ХарьковРаненый командир 128-й бригады доставлен в Харьков
Принц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщинПринц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщин
Пристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по УкраинеПристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по Украине
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органыАрахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений Украины и ЧехииЗеленский и Бабиш заявили о рестарте отношений Украины и Чехии
Бабиш подтвердил Зеленскому официальную позицию Чехии по КрымуБабиш подтвердил Зеленскому официальную позицию Чехии по Крыму
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Зеленский: Тимошенко просила "сладкие" должности в обмен на лояльностьЗеленский: Тимошенко просила "сладкие" должности в обмен на лояльность
Портнов ходил в Офис президента из-за ситуации с журналистами "Радио Свобода"Портнов ходил в Офис президента из-за ситуации с журналистами "Радио Свобода"
Зеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммитаЗеленский рассчитывает на "серьезное перемирие" после нормандского саммита
Зеленский незаконно выделил госохрану Богдану, - СМИЗеленский незаконно выделил госохрану Богдану, - СМИ
ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезонаТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезона
Зеленский вывел Украину из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГЗеленский вывел Украину из соглашения об улучшении расчетов в рамках СНГ
РоSSия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабряРоSSия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабря
Последние новости
Подгружаем последние новости