Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверий

Президент Владимир Зеленский провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве , на которой он заявил, что пришел на мероприятие с небольшой щетиной "из-за предрассудков".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент пообещал привести себя в порядок, когда в Украину вернутся захваченные Россией военные корабли.

"Я хочу извиниться, что не бритый. Это не просто так. У нас есть такое украинское слово… - "забобоны" (рус. предрассудки). Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю. Такой есть "забобон". Знаете: сейчас я жду корабли - корабли вернутся, тогда побреюсь", - сказал Зеленский.

Напомним, в июле в ходе визита в Одесскую область Зеленского заметили с разноцветными браслетами на руках. В соцсетях появились фото и пользователи выдвигали разные предположения о происхождении браслетов, одним из которых было, что они - из ночных клубов. Зеленский пояснил, что надел браслеты с именами захваченных Россией украинских моряков и намерен носить их до их освобождения.

Как известно, три украинских корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. РоSSия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

Командующий ВМС Игорь Воронченко говорил, что РоSSия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.

18 ноября сообщалось, что РоSSия вернула Украине захваченные корабли. Министр обороны Андрей Загороднюк расценил этот шаг как выполнение решения Морского трибунала.