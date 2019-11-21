В центре Минска началось строительство огромного посольства Китая

Строительство посольства займет около 2,5?3 лет.

В центре Минска возле Дворца независимости начали строить посольство Китая на участке размером в 1,5 га. Об этом сообщает Realty.

Фото: realty.tut.by

Комплекс зданий посольства Китая будет расположен между торговым центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Эта земля передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года. Сейчас с площадки вывозят грунт, а на ограждении появились изображения будущего комплекса.

Фото: realty.tut.by
Фото: realty.tut.by
Фото: realty.tut.by

Помимо посольства, в комплексе разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения.

По информации ресурса, строительство займет около 2,5?3 лет.

Напомним, 25 октября сообщалось, что Украина откроет в Иерусалиме дипломатическое учреждение - офис по продвижению инноваций и инвестиций.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Раненый командир 128-й бригады доставлен в ХарьковРаненый командир 128-й бригады доставлен в Харьков
Принц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщинПринц Чарльз выпустит коллекцию одежды для мужчин и женщин
Пристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по УкраинеПристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по Украине
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органыАрахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Блок рекламы


Похожие новости
У посольства Польши в Киеве устроили акцию в поддержку задержанного МазураУ посольства Польши в Киеве устроили акцию в поддержку задержанного Мазура
Возле Петровского началось разведение сил
В Швейцарии территориальная оборона - это мост между гражданской и военной властями, - атташе посольства Швейцарии в УкраинеВ Швейцарии территориальная оборона - это мост между гражданской и военной властями, - атташе посольства Швейцарии в Украине
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре КиеваBihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Заседание Рады началось с конфуза с электронной регистрациейЗаседание Рады началось с конфуза с электронной регистрацией
На здании полиции в центре Киева вывесили баннер в поддержку МаркиваНа здании полиции в центре Киева вывесили баннер в поддержку Маркива
Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандалаГлава комитета Рады оказался в центре секс-скандала
Дания дала разрешение на строительство "Северного потока-2"Дания дала разрешение на строительство "Северного потока-2"
Израиль закрыл посольства по всему мируИзраиль закрыл посольства по всему миру
Глава посольства США в Украине даст показания по делу об импичменте ТрампаГлава посольства США в Украине даст показания по делу об импичменте Трампа
Последние новости
Подгружаем последние новости