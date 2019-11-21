Мэр Николаева поддержал легализацию проституции

"Один человек готов за деньги, другой хочет и готов за деньги, нужно просто предоставить им место и проверять, чтобы эта услуга была качественной…"

Мэр Николаева поддержал легализацию проституции
Фото: news.pn

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что в Украине можно легализовать проституцию. Об этом сообщает местный ресурс "НикВести" со ссылкой на передачу "Светский союз", которую выкладывают на ютубе ресурса.

"Что касается проституции, это по мне, очень понятно, это самая древняя профессия, которая существовала, это реальный выбор одного человека и реальный выбор другого. Один человек готов за деньги, другой хочет и готов за деньги, нужно просто предоставить им место и проверять, чтобы эта услуга была качественной, чистой и так далее", - сказал Сенкевич.

Напомним, в октябре, в интервью LB.ua глава Нацполиции Игорь Клименко выступил за легализацию проституции и игорного бизнеса. Однако он считает, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков.

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