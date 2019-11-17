Данилишин повторно возглавил Совет НБУ

Его заместителем избран Василий Фурман.

Данилишин повторно возглавил Совет НБУ
Фото: Соня Кошкина

Экс-министр экономики Богдан Данилишин повторно возглавил Совет Нацбанка, который сегодня, 14 ноября избрал свое руководство.

Об этом сообщает "Финансовый клуб".

Богдан Данилишин занимал эту должность последние три года. Его заместителем избран Василий Фурман.

Напомним, ранее должность заместителя главы Совета НБУ занимал Тимофей Милованов, однако он перешел работать в Кабмин на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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