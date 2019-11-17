Экс-нардепа Святаша объявили в розыск

Совладелец корпорации "АИС" скрывается от органов предварительного расследования с 8 ноября.

Депутат Верховной Рады VII и VIII созывов и совладелец корпорации "АИС" Дмитрий Святаш объявлен во всеукраинский розыск.

Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства внутренних дел.

Святаш скрывается от органов предварительного расследования с 8 ноября 2019 года.

Ранее прокуратура Киева уведомила Святашу о подозрении по факту завладения 1,1 млрд грн средств "УкрСиббанка" по ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины. В рамках данного уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение АРМА более 80% активов АИС.

9 октября Святашу сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации.

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