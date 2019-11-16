Боевики вторые сутки ведут огонь с направления Петровского
Оккупанты пытаются спровоцировать украинскую сторону на ответные обстрелы.
В штабе ООС заявили о провокации боевиков возле участка разведения войск и сил в Петровском и Богдановке. Об этом говорится в сообщении штаба на странице в Фейсбук.
"В районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области вооруженные формирования РоSSийской Федерации двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил", - говорится в сообщении.
В пятницу днем противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета из направления Викторовка по нашим позициям в районе Новогнатовки. В субботу утром в течение получаса роSSийские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки.
Огонь велся с направления Петровского.
"Враг, ведя огонь из правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем роSSийская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса ", - подчеркнули в штабе.
Отмечается, что такие действия боевиков расценивают как попытку сорвать процесс разведения сил и средств.
Напомним, возле населенных пунктов Петровское и Богдановка в Волновахском районе Донецкой области 9 ноября началось разведение сил и средств. 11 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском.
11 ноября в штабе ООС сообщили о завершении практической части отвода сил и средств на участке Богдановка-Петровское.
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