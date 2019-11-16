На Донбассе погиб боец 14-ОМБР имени князя Романа Великого

Солдат Юрий Хомик 14 ноября получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела.

Вчера, 14 ноября, смертельное ранение в результате вражеского обстрела получил солдат 14-й ОМБР имени князя Романа Великого Юрий Хомик.

Об этом сообщается на странице бригады в фейсбуке.

"Командование и личный состав 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Хомика. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 ноября на Донбассе погиб военнослужащий Объединенных сил.

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