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2019-11-16
На Донбассе погиб боец 14-ОМБР имени князя Романа Великого
Солдат Юрий Хомик 14 ноября получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела.
Вчера, 14 ноября, смертельное ранение в результате вражеского обстрела получил солдат 14-й ОМБР имени князя Романа Великого Юрий Хомик.
Об этом сообщается на странице бригады в фейсбуке.
"Командование и личный состав 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Хомика. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 14 ноября на Донбассе погиб военнослужащий Объединенных сил.
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